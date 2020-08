Franta, Marea Britanie si Germania nu sustin initiativa SUA la ONU prin care Washingtonul a solicitat reimpunerea sanctiunilor internationale la adresa Iranului, acuzate de incalcarea acordului nuclear din 2015, potrivit unui comunicat publicat joi de Paris, Berlin si Londra, transmite AFP. SUA doresc declansarea acestui mecanism, cunoscut sub numele de "snapback" in calitate de participant la acordul din 2015 (cunoscut sub numele de JCPOA - Planul Comun si Cuprinzator de Actiune). Insa "Franta, Germania si Regatul Unit noteaza ca Statele Unite au incetat sa mai participe la JCPOA in urma retragerii…