Sancțiuni inutile: Armatorii europeni au transportat jumătate din țițeiul rusesc. Principalii beneficiari Proprietarii de tancuri petroliere din Europa transporta cat mai mult petrol rusesc inainte ca sancțiunile energetice sa intre in vigoare in decembrie, conform unei analize a jurnaliștilor de la Wall Street Journal. Dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, țarile occidentale au promis sa elimine treptat utilizarea țițeiului rusesc. Intre timp, livrarile catre Asia au crescut vertiginos. Conform WSJ, China aproape a dublat consumul de țiței rusesc cu o medie de 1,13 milioane de barili pe zi in iunie, fața de 670.000 de barili pe zi in februarie. Luna trecuta, India a preluat aproximativ un milion… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

