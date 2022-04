Autoritatile vamale olandeze au imobilizat 14 iahturi in santierele navale, dintre care douasprezece in constructie si doua in intretinere, care sunt vizate de sanctiunile impotriva Rusiei, a anuntat miercuri, 6 aprilie, ministrul de externe, Wopke Hoekstra, citat de France Presse.

"Avand in vedere masurile actuale, aceste nave nu pot fi livrate, transferate sau exportate in acest moment", a spus el intr-o scrisoare catre Parlamentul olandez.

Acestea includ nave de lux cu o lungime de peste 35 de metri printre cele 12 aflate in constructie. Acestea din urma sunt construite in cinci…