- Milioane de ruși încep sa simta efectul sancțiunilor economice aplicate de Occident Rusiei, dupa invadarea Ucrainei. Au facut cozi uriașe la bancomate și magazine și acum încearca sa-și schimbe rublele pe dolari sau euro, deși s-au scumpit foarte mult, însa se gasesc foarte greu.…

- Incertitudinea provocata de acțiunile militare rusești din Ucraina se extinde in salile de consiliu ale companiilor și in birourile guvernamentale. Sancțiunile impuse de țarile occidentale Rusiei și entitaților rusești au potențialul de a afecta marile corporații cu operațiuni in Ucraina și Rusia…

- Organizatia Mondiala a Turismului "a constatat" ca Rusia incalca toate principiile de baza ale organizatiei, motiv pentru care considera ca exista circumstante pentru a o suspenda din calitatea de membru, aceasta decizie urmand sa fie propusa tarilor membre, relateaza agentia EFE.Secretarul general…

Joe Biden: Alternativa la sanctiunile impotriva Rusiei ar fi un al treilea razboi mondial Alternativa la sanctiunile contra Rusiei pentru invadarea Ucrainei ar fi un al Treilea Razboi Mondial, a declarat, sambata,…

- Secretarul de stat britanic pentru forțele armate a declarat sambata ca Rusia nu și-a indeplinit niciunul din obiectivele majore, iar rezistența forțelor ucrainene este ”extraordinara”, potrivit Reuters și Guardian. James Heappey a adaugat ca nu crede afirmațiile Rusiei privind cucerirea orașului…

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau rus Vladimir Putin vor discuta sambata, in conditiile in care tarile occidentale au avertizat ca un razboi in Ucraina ar putea izbucni in orice moment. Putin a cerut ca discutia telefonica dintre cei doi lideri sa aiba loc luni, a declarat un oficial de…

- Rusia se va expune unor consecinte masive in caz de agresiune impotriva Ucrainei, in cadrul unui pachet de sanctiuni in curs de pregatire de catre Occident care vizeaza si controversatul gazoduct germano-rus Nord Stream 2, a declarat joi sefa diplomatiei germane, Annalena Baerbock,