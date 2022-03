Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au adaugat joi o noua serie de oligarhi ruși pe lista neagra a sancțiunilor, ca raspuns la invazia Moscovei in Ucraina. Printre cei vizați se numara și purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pe care Casa Alba l-a descris drept „un furnizor de top al propagandei lui Putin”,…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca Rusia a reluat atacurile cu racheta in zorii zilei de vineri, la ora locala 04.00, dar ca trupele ruse au fost oprite din avansul lor in majoritatea directiilor, relateaza Reuters. Președintele ucrainean a declarat ca loviturile au vizat atat…

- Rusia vrea ca NATO sa promita public ca nu va primi Ucraina in randurile sale, a declarat, miercuri, diplomatul rus Konstantin Gavrilov, citat de agentia rusa de presa RIA, potrivit Reuters. Konstantin Gavrilov, seful delegatiei ruse la negocierile de la Viena privind securitatea militara si controlul…

- Ben Wallace, ministrul britanic al apararii, a declarat, joi, ca Rusia se pregateste sa inceapa in curand un exercitiu nuclear strategic, atragand atentia ca actiunile Kremlinului merg in directia gresita, in ciuda eforturilor de a gasi o solutie diplomatica, informeaza Reuters, citata de Agerpres .…

- Kremlinul a transmis marti ca afirmatiile facute de partea franceza conform carora presedintele rus Vladimir Putin i-ar fi promis omologului sau francez Emmanuel Macron ca Moscova nu va efectua pentru moment noi manevre in apropierea Ucrainei "nu sunt corecte", relateaza Reuters, scrie AGERPRES.…

- Kremlinul l-a atacat miercuri pe Boris Johnson pe care l-a descris ca fiind „complet confuz” și a ridiculizat „prostia și ignoranța” politicienilor britanici dupa ce prim-ministrul de la Londra a anulat un apel telefonic pe care trebuia sa îl aiba cu președintele rus Vladimir…

- Kremlinul a anuntat miercuri ca Rusia intentioneaza sa puna in practica masuri de protectie impotriva unor eventuale sanctiuni impuse de SUA si sa reduca la minimum consecintele acestora, cerand in acelasi timp Casei Albe sa opreasca ''provocarea de tensiuni'' in Europa, informeaza Reuters. Purtatorul…

- Kremlinul a anunțat marți ca nu se așteapta ca discuția virtuala ce va avea loc între președintele rus Vladimir Putin și omologul sau american Joe Biden în privința Ucrainei sa aiba vreun rezultat însa a facut un apel la calm, în pofida masarii de trupe rusești la granița, relateaza…