Sancțiuni mai dure pentru șoferii care vorbesc la telefon in timp ce conduc. Vor primi amenzi mai mari daca sunt prinși la volan cu telefonul la ureche. Iata ce spune legislația in vigoare și despre utilizarea difuzorului telefonului in trafic! Amenzi dure pentru șoferii prinși la volan cu telefonul la ureche Codul Rutier din Romania […] The post Sancțiuni drastice pentru șoferii prinși la volan cu telefonul la ureche. Se anunța amenzi mai mari appeared first on Puterea.ro .