Sancțiuni drastice pentru petrecerile de apartament! Cât plătești dacă dai muzica prea tare FOTO – Arhiva Sfarșitul lunii ianuarie aduce o serie de modificari legislative in domeniul ordinii și siguranței publice. De exemplu, vor fi amenzi mai mari pentru cei care tulbura ordinea și liniștea publica, conform Legii nr. 192 din 2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice. Conform modificarilor care vor intra in vigoare incepand din 26 ianuarie, organizarea de petreceri cu caracter privat și utilizarea de aparatura muzicala la intensitate de natura a tulbura liniștea locuitorilor, in corturi, alte amenajari sau in spațiu neacoperit,… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

