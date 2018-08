Stiri pe aceeasi tema

- Firma care administreaza telegondola din Piatra Neamt a fost amendata cu 20.000 de lei dupa ce in urma cu trei zile 16 turisti au fost blocati in cabine pe traseu, iar functionarea telegondolei a fost oprita temporar pana la remedierea deficientelor.

- La sfarșitul saptamanii trecute, PRO TV a difuzat insistent in programele de știri un material publicitar mascat (in sensul ca nu era marcat potrivit regulilor), prin care romanii erau invitați sa intre in rolul de turiști in Neamț. Erau momiți cu multe așa-zise atracții, printre care vestita instalație…

- Instalatia telegondolei din municipiul Piatra Neamt a ramas blocata luni seara, sistemul fiind repus insa in functiune fara ca persoanele din cabine sa aiba probleme medicale, informeaza ISU...

- Telegondola din Piatra Neamț s-a blocat, luni seara, la aproape 70 de metri deasupra orașului. Pompierii au fost alertați pentru a-i ajuta pe turiști sa coboare din cabinele gondolei. Din primele informații, mai multe persoane au ramas blocate in cabinele telegondolei din Piatra Neamț, relateaza Mediafax.ro…

- Politistii de investigare a criminalitații economice si de ordine publica, impreuna cu reprezentanți ai Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Brașov, au desfasurat sase actiuni de control, in perioada 15 – 19 august, pe raza municipiilor Brașov si Fagaraș, și in Stațiunea Poiana Brașov…

- Proprietarii de cladiri din Capitala vor fi amendati intre 5.000 si 8.000 de lei daca nu vor reabilita fatadele imobilelor detinute, potrivit unui proiect al Primariei Capitalei, votat, joi, de Consiliul General al Municipiului București, transmite Mediafax. “Proiectul se adreseaza destinatarilor…

- SC Publiserv continua programul de asfaltare a strazilor din municipiul Piatra Neamț. In aceasta saptamana se lucreaza pe str. Oituz (cea care face legatura intre str. Liliacului și str. Mihai Sadoveanu) unde se fac frezari și asfaltare. Firma iși cere scuze fața de cetațenii orașului pentru disconfortul…