Sancțiuni degeaba. Rusia vinde gaze și petrol pe bandă rulantă în China și India Deși Europa se chinuie sa loveasca in industria energetica a Rusiei, navele rusești fac drumuri tot mai dese catre China și India. Banca americana de investitii J.P. Morgan a previzionat joi ca Rusia va putea sa mentina productia de petrol la nivelul anterior conflictului din Ucraina, datorita cererii robuste din China si India, dar s-ar putea confrunta cu dificultati in redirectionarea unei parti din exporturile sale de produse petroliere in afara Europei, transmite Reuters. „Credem ca Rusia va putea sa mentina productia de petrol la nivelul anterior conflictului din Ucraina – 10,8 milioane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

