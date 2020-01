Stiri pe aceeasi tema

- O ambulanta SMURD s a rasturnat, luni seara, pe Soseaua Kiseleff, in urma unui accident rutier in care a mai fost implicat un autoturism, a informat Brigada Rutiera a Capitalei, scrie agerpres.ro. Potrivit sursei citate, nici o persoana nu a cerut ingrijiri medicale.Circulatia este restrictionata pe…

- Un numar de 200 de sanctiuni in valoare de peste 107.700 lei au fost aplicate in cursul noptii de vineri spre sambata, fiind retinute totodata si 30 de permise de conducere, in cadrul unei actiuni a politistilor Brigazii Rutiere pe principalele artere ale municipiului Bucuresti pentru reducerea riscului…

- In contextul evoluției condițiilor de racire accentuata a vremii, conducatorii auto sunt sfatuiti sa adopte o conduita preventiva in trafic si sa respecte indicatiile si recomandarile politistilor rutieri. In județul Hunedoara, circulația rutiera se desfașoara in condiții normale, nu sunt…

- Un tanar din Sebeș este cercetat penal dupa ce polițiștii rutieri din Alba Iulia l-au prins in trafic, aflat la volanul unei mașini cu numere false. A fost oprit pentru control pe Bd. Republicii din municipiu. Potrivit IPJ Alba, miercuri dimineața, in jurul orei 4.30, polițiștii rutieri din Alba Iulia,…

- Pe mai multe strazi din București vor fi impuse restricții rutiere sambata și duminica, pentru desfașurarea paradei militare de 1 Decembrie. Polițiștii recomanda rute alternative pentru a ocoli zonele aglomerate.Brigada Rutiera a Capitalei va dispune masuri pentru fluidizarea si restrictionarea…

- Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfașurat in perioada 15 – 17 noiembrie a.c., activitați de menținere a unui climat de siguranța rutiera, fiind prezenți pe principalele artere rutiere din județ, ocazie cu care au aplicat peste 230 de sancțiuni contravenționale, in…

- Preocupati de siguranta participantilor la traficul rutier, fie soferi, pasageri, pietoni, politistii organizeaza zilnic activitati pentru depistarea celor care pun in pericol siguranta pe drumurile publice. Joi, intre intre orele 07.00-15.00, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Ocna Sugatag au oprit…

- Brigada Rutiera anunța ca miercuri seara va fi organizat un marș pentru a marca 4 ani de la tragedia Clubului Colectiv, care va incepe la ora 18:30 din Parcul Unirii din Capitala. Polițiștii recomanda șoferilor sa circule cu prudența și sa evite deplasarea in zona, potrivit Mediafax.Miercuri…