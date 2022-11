Stiri pe aceeasi tema

- Razie a politistilor constanteni La data de 23 octombrie a.c., politisti din cadrul Serviciului Ordine Publica, ai Serviciului Rutier, luptatori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale, politisti din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac si jandarmi ai Gruparii de Jandarmi Mobila "Tomis" Constanta au desfasurat…

- Razie fulger intr-un oraș din Timiș. In noaptea de sambata spre duminica, in intervalul orar 22:00-03:00, polițiștii din Sannicolau Mare impreuna cu angajați ai ISU Banat și ITM Timiș au desfașurat o acțiune in Sannicolau Mare.

- Un barbat de 29 de ani, originar din Ialoveni, a fost arestat pentru 30 de zile, fiind invinuit ca ar fi comis un furt dintr-o casa din sectorul Buiucani al capitalei. Victima a estimat suma prejudiciului la 255 000 de lei.

- Polițiștii mureșeni au depistat in municipiul Targu Mureș un tanar banuit de conducerea unui autoturism sub influența substanțelor psihoactive. A fost intocmit dosar penal. In data de 04 septembrie a.c., in jurul orei 03:05, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Targu Mureș au oprit pentru control pe…

- In data de 27 august, intre orele 18.00 și 21.00, polițiștii din Municipiul Turda au derulat acțiuni de tip „blitz” pe mai multe sectoare de drum, in vederea combaterii principalelor cauze generatoare de accidente. In aces sens, polițiștii s-au mobilizat prin acțiuni de scurta durata pentru depistarea…

- Zoli Toth, muzician, antreprenor, activist ecologist, realizator de programe radio si profesor de percutie, considera ca managementul devenirii unui tanar artist presupune neaparat elaborarea unei strategii, care implica atat studiul, cat si partea de vanzari, "tinerele talente" trebuind sa invete…

Un tanar de 26 de a fost gasit mort, intr-un imobil din Floresti, iar politistii au deschis in cauza un dosar penal pentru ucidere din culpa.