Stiri pe aceeasi tema

- Garda Nationala de Mediu a aplicat amenzi in valoare de aproape 1 milion de lei, dublu fața de anul precedent. Amenzile au fost aplicate in urma controalelor in zona statiunilor de pe malul Marii Negre, derulate in perioada 2 – 22 august 2021. “Numarul si valoarea sanctiunilor aplicate pe litoral s-au…

- Cele doua nave au ajuns in portul romanesc venind din Bulgaria și se indreptau catre Turcia. In documentele care insoțeau transportul de deșeuri se preciza ca barjele sunt incarcate cu deșeuri feroase. Insa, in urma unui control, s-a descoperit sa printre deșeurile metalice se aflau și anvelope uzate…

- Molozul si gunoaiele inca sunt in floare in unele zone de la periferia Craiovei, mai ales in apropiere de Podul Jiului. Oamenii inca nu au invatat ca orasul va fi curat doar daca se renunta la meteahna de a arunca deseuri, pe ascuns, pe spatiul public. E suficient sa ajungi in anumie locuri mai ferite…

- Comisarul sef al Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, afirma ca a descoperit, miercuri, in statiunea Sinaia, o groapa ilegala de gunoi amplasata in Parcul Natural Bucegi si care ar fi fost folosita de primarie pentru depozitarea deseurilor. Edilul orasului Sinaia neaga existenta acesteia, potrivit…

- Trei rafinarii amplasate in judetul Prahova au fost amendate cu 250.000 de lei de comisarii Garzii de Mediu dupa ce, timp de doua zile, locuitorii municipiului Ploiesti au reclamat in repetate randuri disconfort olfactiv, iar in urma masuratorilor statiile automate de monitorizare a calitatii aerului…

- Sancțiuni aplicate pentru neridicarea mizeriei create de cainele scos la plimbare! Acțiunea desfașurata astazi, 1 iulie 2021, de catre agenți ai Poliției Locale Pitești pentru verificarea modului in care piteștenii proprietari ai cainilor de companie respecta prevederile legale in vigoare, privind ingrijirea…

- Rezultatele poluarii de marti, din Santierul Damen. Sanctiuni pentru poluarea acvatoriului portuar din Mangalia.O echipa mixta de comisari ai Garzii Nationale de Mediu au efectuat o inspectie la Santierul Naval Mangalia, ca urmare a unei sesizari referitoare la poluarea apei de mare din zona docurilor…