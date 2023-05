Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de petrol ale Rusiei au crescut la cel mai ridicat nivel de cand trupele lui Vladimir Putin au invadat Ucraina, in urma cu mai bine de un an, potrivit unui raport al Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), citat de CNN și news.ro.In aprilie, Rusia a exportat 8,3 milioane de barili…

- Exporturile de petrol ale Rusiei au crescut la cel mai ridicat nivel de cand trupele lui Vladimir Putin au invadat Ucraina, in urma cu mai bine de un an, potrivit unui raport al Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), citat de CNN. In aprilie, Rusia a exportat 8,3 milioane de barili pe zi de titei…

- In aprilie, Rusia a exportat 8,3 milioane de barili pe zi de titei si petrol, arata raportul lunar al AIE privind petrolul, publicat marti. Cresterea exporturilor de titei a compensat, pe de alta parte, scaderea exporturilor de produse rafinate, a precizat agentia. Cresterea vine in ciuda faptului ca…

- Rusia a exportat in aprilie mai mult petrol decat in orice alta luna de la invazia sa in Ucraina anul trecut, aproape 80% din livrari fiind direcționate catre China și India, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie. Creșterea livrarilor reflecta succesul producatorilor ruși in gasirea de noi…

- Noul val de atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei cu bombardamente "tot mai nediscriminatorii si sangeroase asupra zonelor civile" constituie crime de razboi care nu vor ramane nepedepsite, a declarat vineri Serviciul European de Actiune Externa (SEAE), serviciul diplomatic al Uniunii Europene, transmite…

- Importurile record de titei din Rusia in perioada fiscala 2022-23 au ajutat rafinariile din India sa stimuleze exporturile de motorina si combustibil pentru avioane catre Europa, in timp ce continentul a evitat produsele rusesti, arata datele preliminare de urmarire a navelor ale firmelor Kpler si Vortexa,…

- Parteneriatul Chinei cu Rusia are limite, in pofida retoricii contrare, iar Europa ar trebui sa salute orice tentativa a administratiei de la Beijing de a se distanța de razboiul Rusiei din Ucraina, a declarat vineri comisarul european pentru politica externa Josep Borrell, anunța Reuters, potrivit…

- Banca americana de investitii J.P. Morgan a previzionat joi ca Rusia va putea sa mentina productia de petrol la nivelul anterior conflictului din Ucraina, datorita cererii robuste din China si India, dar s-ar putea confrunta cu dificultati in redirectionarea unei parti din exporturile sale de produse…