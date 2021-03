Sancţiuni de 83.000 de lei de la inspectorii de muncă ■ verificarile au avut loc pe parcursul lunii februarie ■ pentru doi „negri“ au fost amenzi de 40.000 lei ■ un nemtean si-a pierdut viata la munca ■ Sinteza activitatii inspectorilor de munca pentru luna februarie 2021 releva faptul ca mai multe firme au fost prinse pe picior gresit, drept pentru care in intervalul analizat […] Articolul Sanctiuni de 83.000 de lei de la inspectorii de munca apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

