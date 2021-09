Sanctiuni aspre pentru constantenii care arunca gunoiul la intamplare Constantenii, persoane fizice sau juridice, care ignora cu buna stiinta prevederile legale in privinta gestionarii deseurilor risca sanctiuni aspre. Saptamana trecuta, politistii locali au aplicat 152 sanctiuni persoanelor fizice si juridice, in valoare totala de 102.650 lei.Astfel, politistii au aplicat 150 sanctiuni conform HCL nr. 77 2021, in valoare totala de 74.650 lei, persoanelor fizice si juridice pentru scoaterea gunoiului menajer, in ziua de gunoi dar in alte tipuri de recipienti saci, ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

