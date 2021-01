Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Brigazii Rutiere au desfasurat, in noptile de vineri și sambata, actiuni pentru depistarea persoanelor care conduc sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive, fiind aplicate peste 30 de sanctiuni contraventionale si retinute 35 de permise. Controverse privind vaccinul…

- Infractiuni la regimul rutier. Un tanar a fost prins la volan sub influenta substantelor psihoactive.Potrivit IPJ Constanta, la data de 10 ianuarie a.c., in jurul orei 15.50, politisti din cadrul Serviciului Rutier Constanta au identificat un barbat, de 21 de ani, care a condus un autoturism pe DN 3,…

- Sancțiuni mai dure pentru cei care depoziteaza ilegal deseuri in Bucuresti. Amenzile vor ajunge si la 40 de mii de lei, iar cei prinsi in flagrant pot ramane si fara vehiculul cu care transporta gunoiul.

- Politistii Brigazii Rutiere au aplicat, in urma unei actiuni desfasurate in noaptea de duminica spre luni, in Capitala, 41 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 24.000 de lei. Doi șoferi au fost prinși pe Calea Moșilor și pe Str. Sfantul Ștefan beți și drogați. Polițiștii Brigazii…

- Politia rutiera Alba a aplicat amenzi de peste 50.000 de lei, saptamana trecuta in conformitate programul European TISPOL-ALCOHOL, pentru depistarea conducatorilor auto care conduc autovehicule fiind sub influenta alcoolului In saptamana trecuta, 23 de soferi au fost depistati conducand sub influenta…

- Politistii din cadrul Sectiei nr. 3 Politie Rurala Butimanu au oprit pentru control, pe drumul national 1A, pe raza localitatii Bujoreanca, un autoturism condus de un barbat de 51 de ani, din municipiul Bucuresti. In urma verificarilor efectuate, politistii au constat ca cel in cauza are dreptul de…

- 15 pacienți infectați cu virusul SARS CoV-2, aflați in stare grava, sunt transferați joi de la București in Moldova. Aceștia sunt mutați la mai multe spitale cu ajutorul unor aeronave ale Fortelor Aeriene Romane. In timpul zborului, pacienții sunt insoțiți de echipe medicale. Reprezentanții…

- Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Mureș a transmis luni, 2 noiembrie, prin intermediul unui buletin de presa, faptul ca la data de 2 noiembrie, in jurul orei 00.05, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au oprit in trafic, pe strada Budiului din municipiu,…