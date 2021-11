Stiri pe aceeasi tema

- utierIn perioada ianuarie-septembrie 2021, politistii maramureseni au continuat acțiunile pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate peste 1.000 de acțiuni, pe raza intregului judet. Astfel, politistii rutieri au desfasurat activitati pentru…

- In perioada ianuarie-septembrie 2021, politistii maramureseni au continuat acțiunile pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate peste 1.000 de acțiuni, pe raza intregului judet. Siguranta rutiera si salvarea de vieti sunt prioritati ale politistilor…

- In cursul dimineții zilei de miercuri, in intervalul orar 7.00 - 9.00, polițiștii Serviciului Rutier Prahova au organizat și desfașurat o acțiune pe DN1, pentru verificarea legalitații transportului public de persoane și a respectarii masurilor de protecție impotriva raspandirii virusului SARS-CoV-2…

- Politistii au aplicat 133 de sanctiuni contraventionale in urma controalelor efectuate, in perioada 13 - 17 septembrie, la autovehicule destinate transportului scolar, fiind verificate aproximativ 3.000 de masini. "In urma neregulilor constatate, politistii au aplicat 133 de sanctiuni contraventionale,…

- CARAS-SEVERIN – In aceasta dimineața, intre orele 7.00 si 9.00, polițiști de la Serviciul Rutier, Poliția Municipiului Reșița și Poliția Municipiului Caransebeș au desfașurat o acțiune cu efective marite, pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, pe DN 58,…

- Saptamana trecuta, politistii rutieri au actionat pentru prevenirea principalelor cauze de producere a accidentelor ruiere pe drumurile publice din judetul Iasi. Astfel, in urma actiunilor derulate in perioada 06-12 septembrie a.c., politistii rutieri ieseni au aplicat 1.092 de sanctiuni contraventionale,…

- Acțiune a IPJ Alba pentru prevenirea accidentelor rutiere: 857 de sancțiuni contravenționale și 57 de permise reținute, in perioada 23 – 30 august Acțiune a IPJ Alba pentru prevenirea accidentelor rutiere: 857 de sancțiuni contravenționale și 57 de permise reținute, in perioada 23 – 30 august Polițiștii…