Sancţiuni americane: Rusia promite un "răspuns dur" Rusia a promis vineri un "raspuns dur" la noile sanctiuni americane adoptate impotriva unor oameni de afaceri, entitati si oficiali cu rang inalt rusi, transmite AFP. "Nu vom lasa atacul actual sau orice nou atac antirus fara un raspuns dur", a declarat ministerul rus de externe intr-un comunicat. "Pentru ca nu a obtinut niciun rezultat cu cele 50 de serii de sanctiuni precedente, Washingtonul continua sa sperie cu refuzul vizelor SUA, ameninta afacerile rusesti cu blocarea activelor si bunurilor, dar uita ca rechizitionarea proprietatii private si a banilor altora se numeste furt", a adaugat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

