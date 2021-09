Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane au manifestat duminica, la Ottawa, in sprijinul canadienilor Michael Kovrig si Michael Spavor, pentru a marca 1.000 de zile de la arestarea considerata ''injusta'' a acestor doi barbati in China, transmit AFP si Reuters. Alte manifestatii au fost organizate in alte orase din…

- Grupul pop suedez ABBA a prezentat joi un nou album cu piese originale, primul de când cei patru membri ai lor s-au desparțit în urma cu aproape 40 de ani, scrie AFP.„Am facut un nou album”, au declarat Björn Ulvaeus, în vârsta de 76 de ani, și Benny Andersson,…

- China a criticat Statele Unite in contextul retragerii din Afganistan si a acuzat Washingtonul ca are prioritati de politica externa „egoiste”, potrivit BBC. Purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe a declarat ca SUA au folosit retorica unei ordini globale bazate pe reguli pentru…

- Casa Alba doreste sa redeschida calatoriile, ceea ce ar stimula afacerile pentru industria aeriana si turistica, dar nu este pregatita sa ridice imediat restrictiile din cauza cresterii numarului de cazuri de Covid-19 si a prevalentei variantei Delta, care este extrem de transmisibila, a declarat oficialul.…

- China a creat un plan pentru realizarea primului reactor nuclear comercial care funcționeaza cu energie „verde”, prin folosirea thoriului lichid și a sarii topite. Un prim prototip al reactorului ar urma sa fie gata in august, conform LiveScience , iar primele teste ale acestuia vor fi facute in septembrie.…

- China a creat un plan pentru realizarea primului reactor nuclear comercial care funcționeaza cu energie „verde”, prin folosirea thoriului lichid și a sarii topite. Un prim prototip al reactorului ar urma sa fie gata in august, conform LiveScience , iar primele teste ale acestuia vor fi facute in septembrie.…

- Prima misiune cu echipaj uman trimisa de China catre propria statie spatiala, aflata in constructie, a decolat in aceasta saptamana cu trei astronauti la bord, informeaza AFP. Cei trei astronauti vor petrece trei luni in primul modul al statiei, care se asteapta sa aiba o durata de viata in spatiu de…

- Prima misiune cu echipaj uman trimisa de China catre statia sa spatiala, aflata în constructie, a decolat joi cu trei astronauti la bord, informeaza AFP și Agerpres. Într-un nor urias de fum cenusiu, racheta Long March 2F a parasit platforma de lansare de la Centrul de lansare spatiala Jiuquan…