Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la Secția 7 Poliție Rurala Gherla au depistat miercuri in jurul orei 21.30, in flagrant, un barbat de 54 de ani din municipiul Cluj-Napoca, in timp ce se deplasa cu un autoturism pe D.J. 109, prin localitatea Lujerdiu, comuna Cornești, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice. Testarea…

- Un motoclist din Bucuresti a ajuns la spital, fdupa ce un sofer neatent l-a accidentat pe DN 66 Bumbești-Jiu, judetul Gorj. Poliția Orașului Bumbești-Jiu a fost sesizata prin apelul unic 112, cu privire la faptul ca pe DN 66 Bumbești-Jiu s-a produs un eveniment rutier soldat cu victime. Din primele…

- Conducatorul auto a contestat in justitie sanctiunea contraventionala primita de la Politia Locala si a castigat. El a demonstrat cu acte ca masina i se defectase, iar ca sa nu incurce traficul rutier in zona a urcat-o prin impingere pe trotuar.

- In data de 29 iunie a.c., in jurul orei 22:15, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Lugoj au fost sesizați cu privire la faptul ca intre localitațile Balinț și Bodo, din județul Timiș, s-a produs un accident

- Șofer „mort” de beat, depistat in Lancram dupa un apel la 112: Ce le-a spus omul polițiștilor Șofer „mort” de beat, depistat in Lancram dupa un apel la 112: Ce le-a spus omul polițiștilor Un conducator auto aflat sub influența alcoolului a fost depistat de polițiști in urma unui apel, prin 112, al unui…

- La data de 3 iunie a.c., ora 15:11, Poliția Orașului Jibou a fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul ca, un autoturism este condus haotic prin comuna Galgau. In scurt timp, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ileanda au oprit in trafic, pe Drumul Național 1C, autoturismul reclamat. La volanul…

- Politisti ai Secției de Poliție Rurala Ungheni, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, pe DC 66, in localitatea Valureni, au oprit marți, 31 mai, un autoturism condus de un barbat in varsta de 33 de ani, care circula din direcția Targu Mureș – Valureni. "Conducatorul auto a fot…

- Un sofer beat si fara permis care a refuzat sa opreasca la semnalul politistilor a fost urmarit si prins de acestia pe drumul national DN 15D, in localitatea Bargauani din judetul Neamt, potrivit Agerpres.Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Ramona Ciofu, a declarat ca barbatul, in varsta de 27 ani, circula…