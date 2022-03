Stiri pe aceeasi tema

- ANPC a inceput verificarile la benzinarii dupa cozile de ieri. Șeful instituției a declarat ca proprietarii benzinariilor care au vandut cu preț ridicat din stocurile vechi se fac vinovați de practici comerciale incorecte, iar banii obținuți prin creșterea artificiala a prețului pot fi confiscați, ceea…

- Presedintele ANPC, Horia Constantinescu, a declarat joi, dupa sedinta de la Palatul Victoria pe tema cresterii preturilor la carburanti, de miercuri, care a produs cozi imense la benzinarii in intreaga tara, ca „am putea vorbi de o structura, sau o initiativa de tip cartelar” si ca se analizeaza…

- Ministrul chinez de externe Wang Yi, a declarat luni, 7 martie, ca prietenia dintre Rusia și China este ”solida ca o stanca”, ca exista perspective foarte largi de cooperare intre cele doua țari, dar și ca Beijingul ”face oficii de mediator” in conflictul din Ucraina, potrivit EFE.Șeful diplomației…

- Dupa amenințarea Rusiei privind invadarea Ucrainei, oamenii din orașele estului Ucrainei iau in calcul mutarea catre vestul țarii."Cea mai mare cerere acum in Ujgorod se observa pentru apartamentele cu 1 și 2 camere, cautate de milionari care fug de razboi. In mare parte locuitorii din Kiev…

- Reprezentatii Federatiei Proprietarilor de Paduri si Pasuni din Romania reiau de luni actiunile de protest prin pichetarea zilnica a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), fiind nemultumiti de fondurile alocate padurilor prin Planul National Strategic, care sunt de opt ori mai mici…

- Guvernul din Serbia a decis sa ajute financiar parinții nou-nascuților pentru a-și cumpara prima locuința, in cadrul unui program al carui scop este incurajarea natalitații.Sunt avute in vedere subventii de pana la 22.700 de dolari pentru cuplurile si familiile monoparentale la achizitionarea…

- Agenția Naționala Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat vineri, 18 februarie, retragerea de pe piața a doua tipuri de salam dupa identificarea bacteriei Listeria monocytogenes.Potrivit ANSVSA, este vorba despre salamul Picantella, produs de SC Montana Popa SRL, care…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat miercuri, 15 decembrie, ca aproape toate salariile bugetarilor, cat și pensiile speciale și veniturile demnitarilor vor fi inghețate anul viitor. Masura este necesara pentru depașirea crizei economice, a precizat acesta.”Exista o decizie clara acum de…