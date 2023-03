Sancțiune record. Un tânăr șofer din Bacău s-a ales cu permisul suspendat pentru 780 zile + amendă Un tanar de 19 ani din județul Bacau a fost reținut de polițiști, pentru 24 de ore, și a primit o sancțiune drastica – amenda și suspendarea permisului de conducere pentru 780 zile – pentru mai multe abateri trecute in dreptul numelui sau. E vorba despre un tanar din localitatea bacauana Racaciuni, intrat in vizorul […] The post Sancțiune record. Un tanar șofer din Bacau s-a ales cu permisul suspendat pentru 780 zile + amenda first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 19 ani, din localitatea Racaciuni, a fost retinut de politisti pentru 24 ore si a primit o sanctiune record pentru comiterea mai multor abateri la regimul rutier. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bacau, faptele au fost comise pe data de 26 februarie, atunci cand…

- Un tanar in varsta de 19 ani, din localitatea Racaciuni, a fost retinut de politisti pentru 24 ore si a primit o sanctiune record pentru comiterea mai multor abateri la regimul rutier. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bacau, faptele au fost comise pe data de 26 februarie, atunci cand…

- Un tanar in varsta de 19 ani, din localitatea Racaciuni, a fost retinut de politisti pentru 24 ore si a primit o sanctiune record pentru comiterea mai multor abateri la regimul rutier, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un tanar in varsta de 19 ani, din localitatea Racaciuni, a fost retinut de politisti pentru 24 ore si a primit o sanctiune record pentru comiterea mai multor abateri la regimul rutier, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau.

- Mașina unui tanar din Botoșani, accidentata in trafic la Baia Mare de un șofer cu dreptul de a conduce suspendat Mașina unui tanar din Botoșani a fost accidentata in trafic la Baia Mare de un șofer cu dreptul de a conduce suspendat și care la controlul mașinii a fost gasit și cu o substanța alba in…

- Carnetul de șofer nu e pentru el. Tanar din Havarna, prins circuland, dar cu permisul suspendat Un tanar din Havarna a fost prins de polițiști circuland chiar daca avea permisul suspendat. La data de 4 febraurie, in jurul orei 02:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi au oprit pentru…

- Neatenția unui șofer in varsta de 20 de ani a dus la ranirea pasagerului din dreapta sa, in urma unui accident petrecut pe Calea Urseni din Timișoara. „Un barbat, in varsta de 20 de ani, a condus un autoturism pe Calea Urseni din municipiul Timișoara, dinspre strada Gavril Musicescu spre localitatea…

- Un sofer care nu a acordat prioritate de trecere unei ambulante si a intrat in coliziune cu aceasta s-a ales cu permisul de conducere retinut si amenda de 1.305 lei. Accidentul s-a produs luni, 30 ianuarie, in jurul orei 14, pe DJ 156 si, din fericire, s-a soldat doar cu pagube materiale, desi, in urma…