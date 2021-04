Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de reglementare chineze au amendat sambata grupul Alibaba cu 2,8 miliarde de dolari. Gigantul chinez de comerț electronic a fost acuzat ca a incalcat regulile de monopol, potrivit Mediafax. Amenda a venit dupa ce autoritațile de reglementare au ajuns la concluzia ca cea mai mare…

- Suma totala prevazuta in buget pentru investitii este de 62 de miliarde de lei in acest an, fiind in crestere cu 8,2 miliarde de lei fata de anul 2020, adica in jur de 15%, a declarat, vineri, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, la un eveniment online, mentionand ca se incearca "un nou record…

- Afacerile laboratoarelor de analize medicale au trecut de 2,5 miliarde de lei in 2020, iar in acest an s-ar putea atinge un nou record istoric, de aproape 3 miliarde de lei, pe fondul crizei sanitare declansata de pandemia COVID, arata o analiza a companiei de consultanta Frames. ”Afacerile…

- Ungaria a inregistrat marti 302 persoane decedate din cauza COVID, cel mai mare numar de morți de la inceputul pandemiei. In aceeași zi, alte 6.700 de cazuri noi de infectare s-au inregistrat in toata tara, a anuntat miercuri guvernul ungar, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Tara central europeana,…

- Autoritațile chineze au convocat 11 companii de tehnologie, inclusiv gigantii de pe internet Alibaba, Tencent și ByteDance, pentru a discuta despre securitatea online in timp ce Beijingul inasprește reglementarile acestui sector. Internetul și companiile digitale sunt deosebit de dinamice in China,…

- Vladimir Potanin, principalul acționar al gigantului minier Norilsk Nickel, a doborât un nou record de bogație în Rusia în clasamentul Forbes, în ciuda faptului ca holdingul sau a încasat recent o amenda enorma pentru poluare, scrie AFP.Averea celui mai bogat om…

- Fondatorul grupului Alibaba, Jack Ma, a aparut, miercuri, intr-o conferința video live cu 100 de profesori din mediul rural din China, informeaza BBC . Miliardarul, care nu mai fusese vazut din luna octombrie a anului trecut, s-a adresat profesorilor intr-un eveniment organizat de fundația sa de caritate,…

- Planul, daca va fi pus in aplicare, va pune capat in mod eficient abordarii relaxate a guvernului fata de industrie. Platformele mari de Internet au avut tendinta sa se opuna predarii datelor lor, un activ crucial care ii ajuta sa conduca operatiuni, sa gestioneze riscurile si sa atraga clienti noi.…