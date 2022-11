Sancționat de polițiști pentru transport ilegal de material lemnos In aceasta saptamana, un echipaj din cadrul Politiei Oras Nehoiu care actiona pe DN10 a oprit pentru control o autoutilitara incarcata cu material lemnos. La volanul masinii a fost identificat un sofer de 38 de ani, din Vrancea, care efectua transport de lemn de foc esenta fag. In urma verificarilor politistii au stabilit ca avizul de insotire prezenta neconcordante intre cantitatea de lemn inscrisa si cea transportata efectiv. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

