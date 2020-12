Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 21 de ani din judetul Arad a fost obligat de politisti sa stearga un mesaj electoral postat pe o retea de socializare chiar in ziua votului, el acceptand si primind un avertisment. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arad, Adina Aconstantinesei,…

- Un tanar de 21 de ani din judetul Arad a fost obligat de politisti sa stearga un mesaj electoral postat pe o retea de socializare chiar in ziua votului, el acceptand si primind un avertisment. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arad, Adina Aconstantinesei, a declarat ca…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arad, Adina Aconstantinesei, a declarat joi, pentru AGERPRES, ca presupusul furt a fost sesizat de un barbat de 59 de ani din localitate. El a relatat ca persoane necunoscute ar fi patruns in locuinta mamei sale, de unde ar fi sustras…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat pe Facebook ca trei adolescenți s-au ales cu dosar penal pentru infracțiunile de ranire sau schingiuire a animalelor, dupa ce un catel a fost incendiat in judetul Buzau, iar filmarea a ajuns pe internet, relateaza Agerpres. “Cainele care a fost incendiat…

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu, care nu mai candideaza pentru un nou mandat, comenteaza, intr-o postare pe Facebook, listele PNL pentru alegerile parlamentare, afirmand ca se regasesc parlamentari care ar putea fi premiati pentru chiul, persoane nule ca activitate parlamentara, care ”au practicat tacerea…

- Secretarul general adjunct al Guvernului, Costel Barbu, a anunțat, intr-un mesaj pe Facebook, ca este infectat cu coronavirus. El a intrat in izolare și susține ca nu a avut contact cu colegii din Guvern. „Va anunț pe aceasta cale ca incepand de luni ma aflu in izolare. Am avut simptome ușoare de raceala…

- 14 politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui sunt confirmati pozitiv cu noul coronavirus, au transmis reprezentantii institutiei. Politistii testati pozitiv la SARS-CoV-2 se afla in carantina sau in izolare la domiciliu, potrivit unor decizii primite din partea reprezentantilor…

- Un tanar din Baia Mare a fost sanctionat cu 500 de lei dupa ce a incercat sa denigreze imaginea Politiei Romane. Acesta a inserat pe un autoturism aflat in dotarea unei institutii publice inscrisuri cu tenta obscena