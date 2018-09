Pleșoianu sugereaza ironic ca opiniile lui Tudose ar fi fost sugerate de fostul șef al SRI George Maior și de adjunctul acestuia Florian Coldea. "Mi-au comunicat colegii ca distinsul fost premier meteoric, pe care nu l-am votat (ma felicit inca o data ca nu a ajuns premier și cu votul meu), a vorbit azi despre o sancționare a mea. In contextul scrisorii mele deschise adresate doamnei Firea, distinsul ventriloc dinlauntrul caruia vorbesc vocile celor care i-au semnat prefața și postfața carții (a se vedea in poza) a spus ca ar trebui sa fiu sancționat pentru ca am declarat ca intenționez sa…