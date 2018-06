Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai frecvent consumate suplimente de vitamine si minerale nu ofera beneficii consistente pentru sanatate, sugereaza un nou studiu realizat de cercetatori la Spitalul St. Michael si de la Universitatea din Toronto.

- Suntem la începutul Postului Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, moment în care toate gospodinele se întrec în gatirea unor preperate care de care mai gustoase de... post.

- Reteta de conopida la cuptor se face din cateva ingrediente minune, care o transforma intr-un deliciu culinar pe cat de gustos, pe atat de sanatos. Conopida este o sursa importanta de vitamina C si alte substante benefice pentru organism, cum ar fi carotenul, vitamina K si complexul B.

- Masa servita dimineata are rolul de a oferi energie pentru ingreaga zi. Un mic dejun ar trebui sa contina cereale integrale, alimente bogate in calciu, proteine si fructe bogate in vitamine si minerale. Iata cateva idei pentru un mic dejun gustos si sanatos.Fulgi de ovaz.

- Tocmai de aceea, dupa depasirea varstei medii, oamenii au tendinta sa se ingrase. Masa musculara scade si, astfel, metabolismul incetineste. Un alt beneficiu al proteinelor este mentinerea senzatiei de satietate pentru mai multa vreme, ceea ce inseamna ca vei manca mai putin la urmatoarea…

- Vreme frumoasa, zile libere, așa ca romanii fac un gratar de Ziua Muncii, lucru devenit deja tradiție. Romanii prefera mici și carne cu multa grasime, dar pentru 1 Mai, ar fi bine sa se gandeasca și la sanatate. Sa cumpere o carne proaspata, sa aiba grija la condimentele adaugate, sa adauge și legume…

- Vrei sa lupți impotriva semnelor de imbatranire intr-un mod sanatos și delectabil? Exista o rețeta de smoothie care te va ajuta in batalia impotriva ridurilor, aducand in dieta ta ingrediente bogate in nutrienți și vitamine ai tinereții.

- Pe cat de gustos, pe atat de caloric! Cozonacul este unul dintre cele mai iubite, dar și cele mai controversate preparate de la masa tradiționala de Paște, dar, preparat in varianta raw-vegan, fara zahar, fara lapte si fara coacere, devine un adevarat deliciu sanatos! De ce ai nevoie pentru prepararea…