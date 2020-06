Sănătatea se vede şi se simte! Tu când ai fost ultima dată la un control? Centrul de Sanatate Multifunctional "Sfantul Nectarie" pune la dispozitia cetatenilor o gama larga de specialitati medicale, in contract cu Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti. Controalele medicale anuale recomandate de catre specialisti pentru persoanele adulte sunt: Ginecologie, Medicina interna, Cardiologie, Oftalmologie, Endocrinologie, ORL,Testul DEXA - pentru depistarea osteoporozei, Dermatologie, Gastroeterologie, Stomatologie. Nici sanatatea celor mai mici membrii ai familiei nu trebuie neglijata, iar un control la Pediatrie este posibil in Centrul de Sanatate Multifunctional… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistul de penitenciare se afla la domiciliu din data de 03.05.2020, iar testarea a fost dispusa de Directia de Sanatate Publica Mures. La nivelul unitatii, contactii identificati in randul personalului au fost scosi din serviciu si vor ramane la domiciliu, urmand a fi aplicate recomandarile Directiei…

- "SPITAL ONLINE IN CAPITALA, care ofera urmatoarele servicii de sanatate: - consultații online in urmatoarele specialitați medicale și chirurgicale, cu linii de garda non-stopCardiologie, Medicina Interna, Pneumologie, Diabet și Boli de Nutriție, Pediatrie, Dermatologie, Chirurgie Plastica,…

- Au ieșit 11.000 persoane și au intrat 8.400 care nu scapa de carantina In ultimele 24 de ore, prin punctele de frontiera au trecut aproximativ 19.400 persoane, cetațeni romani și straini si peste 12.100 mijloace de transport. Pe sensul de intrare au fost aproximativ 8.400 persoane cu 5.300 mijloace…

- Prefectul judetului Botosani, Dan Nechifor, a dispus, miercuri, efectuarea unei verificari a activitatii Directiei de Sanatate Publica (DSP), pe fondul epidemiei de coronavirus. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Institutia prefectului, comisia, condusa de subprefectul Rodica Zelinca, va verifica…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, se va afla miercuri dimineata in judetul Hunedoara, informeaza MS. Ministrul va vizita Spitalul Judetean de Urgenta Deva si va avea discutii cu personalul medical. Totodata, Nelu Tataru se va intalni si cu reprezentantii Directiei de Sanatate Publica judetene si cu…

- Primaria Sectorului 6, prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, a alocat numarul de telefon 021.9970, destinat exclusiv persoanelor din comunitate care sunt trecute de varsta de 65 de ani si care sunt lipsite de sprijin din partea familiei sau a cercului de prieteni.…

- In aceasta noapte, in jurul orei 2.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II a sosit un convoi format din sute de mijloace de transport, in care se aflau cetateni romani si straini. Mentionam ca, in ultimele ore au fost efectuate formalitatile de intrare in tara pentru 2.500 persoane si aproximativ…