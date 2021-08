Sănătatea mintală s-a deteriorat în Franţa de la începutul pandemiei, potrivit unui sondaj Desi numarul cazurilor de COVID-19 se stabilizeaza in Franta, efectele pandemiei provoaca in continuare probleme majore de sanatate mintala in randul populatiei, potrivit unui sondaj recent, informeaza DPA. Circa 13% dintre persoanele care au participat la sondaj au aratat semne de depresie, in timp ce 19% sufera de anxietate, iar 59% de tulburari de somn, au anuntat vineri autoritatile sanitare franceze. Circa 9% dintre cei intervievati s-au confruntat cu ganduri suicidare. Cu toate acestea, proportia persoanelor cu tulburari de somn si depresie a scazut in comparatie cu un sondaj similar realizat… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

