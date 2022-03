Sănătatea mintală a copiilor. TikTok, în vizorul procurorilor americani Procurorii generali de stat din SUA au lansat o investigație la nivel național asupra TikTok, privind efectele daunatoare ale platformei asupra sanatații mintale a tinerilor utilizatori. Ancheta a fost inițiata de o serie de state conduse de California, Florida, Kentucky, Massachusetts, Nebraska, New Jersey, Tennessee și Vermont. Platforma are aproximativ 1 miliard de utilizatori lunar […] The post Sanatatea mintala a copiilor. TikTok, in vizorul procurorilor americani first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul croat al Construcțiilor, Darko Horvat, a fost arestat, astazi, 19 februarie, in cadrul unei anchete de corupție, a anunțat avocatul sau, potrivit agenției France Presse, preluata de publicația americana Barron’s . Procurorii l-au adus la audieri pe ministrul Horvat dupa o percheziție efectuata…

- Parinții, copii și specialiștii au, de azi, o noua resursa credibila de informare pe internet. Guvernul a lansat platforma dingrijapentrucopii.gov.ro, care ii ajuta sa gestioneze problemele psiho-emoționale ale copiilor și riscurile de siguranța online.

- Statul New York ridica, incepand de joi, obligativitatea de a purta masca sanitara in interior, inclusiv in magazine, restaurante si companii, a anuntat miercuri guvernatorul democrat al statului, Kathy Hochul, in conditiile in care numarul de contaminari cu COVID-19 este in scadere accentuata in SUA,…

- Un cuplu de americani a trait doua luni rupt de lume, intr-o vacanta, in nordul Californiei, desi sejurul urma sa dureze doar cateva zile, o vacanta prelungita din cauza conditiilor de iarna si care s-a incheiat in momentul in care proviziile au scazut in mod periculos, iar infragostitii au cerut ajutorul…

- Fostul președinte american Donald Trump a dat cel mai clar semn de pâna acum ca intenționeaza sa candideze din nou la președinția Statelor Unite în 2024, relateaza Insider.Într-o înregistrare video facuta la unul dintre cluburile deținute de Trump în Florida, unul…

- TikTok-erul moldovean Alexandru Armașu, care a batut cu cruzime un tanar de 30 de ani, in fața unui club de la Ciocana, ramane in arest pentru 30 de zile. „Urmarirea penala s-a finalizat, cauza penala fiind expediata in instanța de judecata”, anunța oamenii legii.

- Apar noi detalii in cazul angajatelor de la creșele din Ploiești acuzate de procurori ca furau din mancarea copiilor. Surse din ancheta au declarat pentru Ziare.com ca in farfuria copiilor, mulți dintre ei cu varsta sub un an, rar se intampla sa fie o bucata de carne. Procurorii au dispus masura controlului…

- Rapperul Slim 400 a fost impuscat mortal in orasul Inglewood din SUA. Impuscaturile au avut loc pe Seventh Avenue, in jurul orei 19:50, a transmis joi Politia din Inglewood. Autoritatile au identificat victima drept Vincent Cohran – numele real al lui Slim 400. Artistul avea 34 de ani Politistii care…