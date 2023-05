Stiri pe aceeasi tema

- Problemele din sistemul medical romanesc nu se termina niciodata, iar pacienții se tem din ce in ce mai tare sa se interneze in spitalele de stat. Infecțiile nosocomiale sunt in topul temerilor romanilor, atunci cand vine vorba de a pași pragul unitaților medicale. In ultima vreme a aparut un nou pericol…

- VIDEO: Concert inedit intr-un magazin din Alba Iulia. Sunetele tradițional romanești readuse la viața prin muzica electronica Sunetele care au ieșit din instrumentele tradițional romanești se transformau in muzica electronica cand ieșeau din sintetizator și boxele amplasate printre rafturile cu produse. …

- Falimentele bancare din Statele Unite ale Americii par contagioase: din Europa și pana in Japonia tot mai multe banci sunt in picaj, iar cazul colosului elvețian Credit Suisse, salvat in ultimul moment, le da frisoane bancherilor.

- Intr-o țara care, cel puțin pe hartie, are un potențial agricol uriaș, Romania nu reușește sa iși acopere consumul intern. Chiar și acolo unde e mic. Așa se intampla, de exemplu, in cazul legumelor.

- Noi reguli au fost stabilite pentru afișarea produselor lactate obținute 100% din lapte. Potrivit acestor reguli, produsele trebuie sa se diferențieze mai bine fața de cele pe baza de lapte sau cu adaosuri vegetale, precum margarina.

- Forțele Aeriene Romane și-au asumat participarea la misiunea de Poliție Aeriana Intarita (eAP), sub comanda NATO, in Țarile Baltice, in perioada aprilie - iulie 2023, cu un detașament format din aproximativ 100 de militari si patru aeronave F-16 Fighting Falcon, a comunicat MApN.

- Proiectul care ar fi interzis complet reclamele la jocurile de noroc a fost modificat radical, marți, de senatorii din comisiile de juridica și de cultura. Comisia a admis amendamentele propuse de liberali prin care pot fi difuzate in continuare spoturi in audiovizual noaptea, iar reclamele in exterior…

- Prețurile imobiliarelor au crescut enorm in ultimii ani, iar in orașe ca București și Cluj le concureaza pe cele din Occident, iar in unele cazuri chiar le surclaseaza. Confruntați cu prețurile mari, romanii trebuie sa gaseasca cele mai bune și cele mai ieftine soluții pentru a se muta la casa lor.…