Stiri pe aceeasi tema

- ​Romania continua sa aiba unul dintre cele mai slabe sisteme de sanatate de pe continent și se afla pe locul 1 in Uniunea Europeana la numarul de decese din cauze prevenibile și din cauze tratabile, arata raportul Starea Sanatații in Uniunea Europeana pe anul 2023 . Cheltuielile cu sanatatea pe cap…

- Romanii, pe primul loc in topul european pentru cheltuielile alocate pentru alimente Romanii, pe primul loc in topul european pentru cheltuielile alocate pentru alimente Gospodariile din Romania au fost in 2022 pe primul loc in Uniunea Europeana dupa ponderea ocupata de cheltuielile pentru alimente…

- Cu o estimare a ratei mortalitații in 2023 la 14,92 decese/1000 de locuitori, Romania este pe locul 3 in lume și are o mortalitate de 10 ori mai mare decat Qatar, de exemplu, potrivit CIA World Factbook. VEZI TABELUL COMPLET Pe de alta parte, avem o rata a mortalitații asemanatoare cu Serbia (15,12/1000…

- Avem un sistem educațional precar, nu sunt suficienți profesori, sau mulți dintre ei sunt demotivați. Poate ca știam asta deja, dar un raport recent al grupului bancar Erste ne-o comunica raspicat: un copil nascut astazi in Romania isi atinge doar 58% din potentialul productiv, cel mai scazut nivel…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca schimba radical abordarea tratamentului și recuperarii pacienților cu AVC. Anunțul a fost facut duminica, 29 octombrie, zi in care este marcata Ziua Mondiala a Accidentului Vascular Cerebral.

- Bolile cerebrovasculare reprezinta una dintre principalele cauze de deces si dizabilitate in Romania, iar anual peste 60.000 de romani sufera un accident vascular cerebral, transmite Ministerul Sanatatii (MS).Mesajul a fost publicat pe Facebook, duminica, de Ziua Mondiala a Accidentului Vascular…

- Un numar de 13.000 de cazuri noi si peste 7.000 de decese se inregistreaza, in fiecare an, din cauza cancerului colorectal. Mortalitatea prin acest tip de cancer a inregistrat o crestere in Romania. ”In absenta screeningului in populatia generala, numarul de cazuri va creste cu 80% pana in 2024”, avertizeaza…

- Cu cea mai mare prevalența a diabetului zaharat din Europa (1 din 10 cetațeni avand aceasta suferința care cauzeaza orbire, insuficiența renala, amputație de membru și chiar infarct sau accident vascular), cu un rușinos loc 3 pe continent la afecțiuni psihice (1 din 10 romani fiind diagnosticat cu o…