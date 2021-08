Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Potrivit Notei de fundamentare a proiectului de OUG, executia bugetara pe primele sase luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 33,81 miliarde lei, respectiv 2,96% din PIB, in scadere fata de deficitul de 45,17 miliarde lei, respectiv 4,28% din PIB, inregistrat la aceeasi perioada…

- Ministerul Sanatatii, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Ministerul Educatiei si Ministerul Finantelor, la actiuni generale, vor primi cele mai mari sume la rectificarea bugetara, conform proiectului publicat vineri seara pe site-ul MF. Astfel, pentru Ministerul…

- Ministerul Finanțelor condus interimar de premierul Florin Cițu a pus vineri seara, in dezbatere publica, proiectul rectificarii bugetului de stat. Au fost suplimentate creditele bugetare astfel:  Ministerul Sanatații: +3.721,3 milioane lei, din care 1.910,0 milioane lei pentru achiziția…

- Florin Citu a spus ca vor exista modificari fata de forma initiala a rectificarii bugetare si a adaugat ca spera ca aceasta sa fie aprobata cat mai curand. „Inca ne uitam la cifre si vedem care sunt propunerile, dar in continuare rectificarea trebuie sa tina cont de o constrangere pe care o avem, de…

- Premierul Florin Citu a motivat propunerea sub solicitari in cazul unor ministere printr-o execuție bugetara slaba a acestora. El a mai spus ca exista ministere unde exista proiecte cu executie zero si va prezenta aceste date in raportul semestrial. „Am vazut discutii in spatiul public despre rectificarea…

- „Am vazut discutii in spatiul public despre rectificarea bugetara. Asa cum am spus si cum e in legea bugetului, ministerele care nu au executie buna le pot fi ajustate sumele initiale din buget pana la aceasta suma pe care nu au putut sa o cheltuie. Sunt aproape 20 miliarde lei care nu au fost cheltuite.…

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a solicitat la rectificarea bugetara o suplimentare de 2,9 miliarde lei. Suma reprezinta cresteri fata de alocarea initiala din bugetului anului 2021 la patru capitole: Intretinerea infrastructurii feroviare; Intretinerea infrastructurii rutiere; Investitii…

- ”Inca o veste buna pentru investitiile din PNRR, dupa proiectele de autostrazi si cale ferata, a mai demarat un program extrem de important, cel prin care vor fi construite crese. Am alocat 230 milioane euro in cadrul componentei de Educatie pentru a construi 110 crese unde vor putea sa mearga aproximativ…