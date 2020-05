Stiri pe aceeasi tema

- Premierul italian Giuseppe Conte a promis duminica redeschiderea scolilor din tara sa in luna septembrie, subliniind ca o eventuala reluare a cursurilor in timpul verii ar fi pus in pericol ''sanatatea copiilor'', transmit AFP si Reuters, scrie Agerpres. ''Scoala se afla in centrul gandurilor noastre…

- Creierele copiilor care petrec mult timp pe tablete și telefoane par sa prezinte anumite modificari. Nici nu e de mirare ca cel mic devine dependent de jocuri, tableta și calculator, foarte ușor iritabil, agitat și permanent obosit.

- Jurnalista Simona Gherghe a scris pe pagina sa de Facebook ca sanatatea copiilor ar trebui sa fie prioritara in contextul cazurilor de coronavirus confirmate și al indeciziei manifestate ieri cu privire la inchid...

- Simona Gherghe, celebra prezentatoare de televisiune, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare in care a vorbit despre subiectul care este pe buzele tuturor in moementul de fața – criza provocata de coronavirus. Vedeta, in varsta de 42 de ani, mama a doi copii , susține ca nu este de acord cu…

- Monica Anisie: „Ministerul Educatiei a transmis o procedura catre unitațile de invațamant. Cand se identifica o persoana care are coronavirus, in momentul acela inspectoratul teritorial se poate sa decida suspendarea cursurilor sau inchiderea clasei sau școlii respective. Decizia inchiderii școlilor…

- Cat de repede zboara timpul. Ai deschis ochii, e dimineața. Ai fluturat de doua ori din gene și de acuma s-a facut seara. Intre luni și iara luni sunt doar cateva fluturari de gene. Cam atatea fluturari sunt intre viața și moarte. Trebuie sa gasim timp pentru a comunica cu oamenii buni. Timpul este…

- In Romania, 86% dintre copiii cu varste cuprinse intre 9 si 16 ani folosesc smartphone-ul zilnic, iar 63% il folosesc de mai multe ori pe zi sau aproape tot timpul, conform celui mai recent studiu EU Kids Online 2020, care compara felul in care copii cu varsta intre 9 și 16 ani folosesc internetul in…