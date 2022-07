Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 69 de ani, cu probleme cardiace, dar care locuiește singur in localitatea ilfoveana Domnești, a ajuns la medic cu ajutorul Consiliului Județean Ilfov. CJ Ilfov le asigura transport gratuit batranilor din județ care au nevoie sa ajunga la medic și nu au aceasta posibilitate, in cadrul unui…

- Letonia va primi 63 de milioane de euro de la Comisia Europeana pentru a intari protectia frontierei cu Belarusul, transmite dpa. Ministerul de interne de la Riga a anuntat ca ajutorul financiar va fi folosit pentru paza frontierei externe a Uniunii Europene cu ajutorul unor mijloace moderne de supraveghere.…

- Programata pentru miercuri dupa-amiaza, lansarea rachetei Vega-C, a Agenției Spațiale Europene, a fost oprita la ora 14:15, cu un minut și 29 de secunde inainte de desprinderea de rampa (T-1:29). Motivul ar fi o problema semnalata in locația de lansare, se precizeaza pe site-ul spaceflight.com, unde…

- Incepand cu data de 1 iulie, cei care circula cu autobuzul in București și in județul Ilfov vor avea voie sa calatoreasca impreuna cu animalele de companie. Decizia a fost luata la cererea președintelui Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma. „Ilfovul spune DA animalelor de companie in autobuze”,…

- Ford Motor Co din Statele Unite va rechema in service 2,9 milioane de autovehicule, pentru a verifica probleme legate de transmisie, conform agențiilor de presa americane. Cu o zi inainte, producatorul american le-a transmis dealerilor din SUA sa opreasca temporar vanzarile modelului electric Mustang…

- Un barbat din Arad a fost impușcat in picior de polițiști, luni dimineața, dupa ce i-a atacat in timpul intervenției pentru a aplana un scandal in familie. Surse din poliție, citate de Antena 3, au precizat ca soția barbatului este polițista și a cerut ajutorul colegilor pentru ca barbatul a devenit…

- Un total de 780 de cazuri de variola maimutei au fost confirmate in laboratoare medicale din 27 de tari non-endemice, a anuntat duminica Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care evalueaza ca riscul sanitar la nivel mondial in legatura cu aceasta boala este „moderat”, informeaza AFP, preluata de…

- Persoanele care au avut COVID-19 au un risc de doua ori mai mare fata de cele care nu au trecut prin boala sa dezvolte ulterior o embolie pulmonara sau probleme respiratorii, potrivit unui studiu al autoritatilor sanitare americane, publicat marti, relateaza AFP, citata de Agerpres. In randul persoanelor…