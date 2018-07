Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de activisti pentru drepturile animalelor, purtand masti si avand pancarte in maini, au protestat joi impotriva curselor cu tauri organizate in Pamplona in timpul renumitului festival San Fermin, care va debuta vineri in acest oras din nordul Spaniei, informeaza Reuters. Cursele cu tauri,…

- Sase persoane si-au pierdut viata in Montreal de la debutul valului de caldura, autoritatile municipale fiind nevoite sa activeze planul de urgenta, a relatat marti postul de televiziune canadian CBC News, potrivit Reuters. Regiunile din centrul si estul Canadei se confrunta, de mai multe zile, cu temperaturi…

- O furgoneta de culoare alba s-a izbit marti dimineata de cladirea care gazduieste sediul cotidianului olandez De Telegraaf, situata la periferia metropolei Amsterdam, politia apreciind ca este vorba despre un act intentionat, transmite Reuters. Nicio persoana nu a fost ranita ...

- Dedicat persoanelor care au murit, au suferit sau au interacționat cu suferința tinerilor de la Colectiv, romanul reprezinta o varianta imaginativa a unei realitați care iși arata intr-o clipa efectele devastatoare.„Perechea dragoste, perechea moarte" este romanul asupra caruia planeaza un sentiment…

- Cel putin 15 persoane au fost transportate la spital, dupa producerea unei explozii intr-un restaurant aflat in Mississauga, o suburbie a orasului canadian Toronto, a anuntat presa locala, relateaza site-ul agentiei Reuters. Trei dintre raniti se afla in stare critica, a informat serviciul…

- Monumentul indian Taj Mahal, construit din marmura alba si datand din secolul al XVII-lea, incepe sa capete nuante galbene si verzi din cauza efectelor poluarii in orasul indian Agra, informeaza Reuters marti. Considerat una dintre cele sapte minuni ale lumii antice, Taj Mahal este situat…

- Conform okdiario.com, Boris Becker a „flirtat“ cu Ion Tiriac, incercand sa il convinga sa mute turneul de la Madrid la Berlin in cazul in care nu ajunge la un acord cu oficialii municipalitatii madrilene. Ion Tiriac a declarat ca nu a gasit intelegere pana acum la consiliul orasului Madrid pentru…

- UPDATE ora 10:30 – Suspectul in atacul cu camioneta de luni de la Toronto in care au murit 10 persoane si alte 15 au fost ranite a participat la un program de liceu pentru elevi cu nevoie speciale, unde mergea deseori pe culoare cu capul plecat si cu mainile stranse la piept, potrivit unor fosti colegi,…