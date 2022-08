Stiri pe aceeasi tema

- Exercitiile militare chineze de mare amploare au continuat si sambata dimineata in Stramtoarea Taiwan. Vineri, China a trimis in jurul Taiwanului „un numar record" de avioane si nave militare, conform ministerului apararii de la Taipei.

- Exercițiile militare anuale Han Kuang din Taiwan, ce au ținut o saptamana, s-au incheiat vineri (29 iulie) pe fondul tensiunilor crescande cu China, cu un exercițiu inainte de zori pentru a putea opri soldații „inamici” din aer sa captureze aeroportul, potrivit Reuters. Soldații au fost vazuți pe aeroportul…

- Orașul din Romania invadat de ciori. Oamenii sunt disperați, nimeni nu știe ce se intampla aici. Cu toate ca Primaria a cumparat in urma cu cațiva ani dispozitive ca sa alunge aceste zburatoarele, problema aceasta nu s-a rezolvat. Locuitorii susțin ca sunt deranjați de sunetul cioril0r, care ii trezește…

- Corpurile a cel putin 46 de persoane au fost descoperite intr-un camion, in apropiere de San Antonio, in Texas, in sudul Statelor Unite, scrie presa americana, un mijloc de transport utilizat frecvent de catre migranti care intra in Statele Unite, relateaza AFP. O astfel de calatorie este extrem de…

- Fortele Navale Romane informeaza, intr-un comunicat de presa transmis miercuri, ca spatiul naval al tarii este monitorizat permanent, iar dupa inceperea conflictului din Ucraina, 11 nave militare si doua elicoptere Puma Naval desfasoara, zilnic, prin rotatie, misiuni de cercetare, pe mare si la gurile…

- Șeful departamentului de siguranța publica din Texas a transmis ca „nu exista nicio scuza” pentru ofițerii de poliție care nu au patruns in sala de clasa, unde un barbat inarmat ucidea 19 elevi și doi profesori, la o școala elementara din San Antonio, scrie The Guardian . Steven McCraw a fost intrebat,…

- In total, 15 persoane au fost ucise marti cand un tanar de 18 ani a deschis focul intr-o scoala primara din Texas, o tragedie care a aruncat America inapoi in cosmarul recurent al atacurilor armate in mediul scolar, scrie AFP. Suspectul, un tanar de 18 ani, a ucis 14 copii si un profesor, ‘intr-un mod…

- Vasile Dincu spera ca 30% din bugetul anului 2023 sa fie alocat achizițiilor militare. „Ne asiguram securitatea la Marea Neagra” Vasile Dincu spera ca 30% din bugetul anului 2023 sa fie alocat achizițiilor militare. „Ne asiguram securitatea la Marea Neagra” Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a afirmat,…