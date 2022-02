„Samuraiul trebuie să apere țara în care se află!” Ambasadorul Japoniei in Ucraina, Sergiy Korsunsky, care a decis sa nu plece din zona de conflict și sa nu-și retraga, sa zicem așa, ambasada, precum alți colegi diplomați, a cerut familiei sa-i aduca de acasa, din Japonia, un costum de samurai shibou kiji, plus sabia, care au aparținut strabunicului sau. Apoi, s-a imbracat cu el, și-a pus și sabia și a facut poze pe care le-a postat pe Twitter. Alaturi, Korsunsky a scris: „Samuraiul trebuie sa apere țara in care se afla! Noi, toți, știm pentru ce luptam. Rusia pentru ce lupta?”. Mesajul lui a fost receptat cu entuziasm de catre poporul nipon de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul polonez Robert Lewandowski susține refuzul țarii sale de a juca impotriva Rusiei in meciul de calificare la Cupa Mondiala, programat luna viitoare, transmite Euronews. Cezary Kulesza, președintele federației poloneze de fotbal, a declarat ca este „timpul sa acționam” in urma invaziei Ucrainei…

- E tanara, frumoasa, educata, plus deputat al Ucrainei. N-a facut, inainte, cine știe ce pregatire militara. A fost ocupata cu studiile și cu toate ale vieții. Dar, acum, ca Putin s-a pus din senin cu razboiul pe țara ei, Kira Rudik a pus mana pe arma, decisa, de altfel, ca o gramada de cetațeni ucraineni,…

- O fetița s-a nascut in noaptea de vineri spre sambata intr-o stație de metrou din capitala Ucrainei, in timp ce orașul era vizat de zeci de bombardamente. „Mia s-a nascut in adapost in aceasta noapte intr-un mediu ostil – bombardarea Kievului. Mama ei este fericita dupa aceasta naștere dificila. Cand…

- Talibanii cer Rusiei și Ucrainei sa „rezolve criza prin mijloace pașnice”, la cateva luni dupa ce mișcarea extremista islamica a masacrat oameni nevinovați in timp ce aceștia au preluat conducerea Afganistanului de la guvernul susținut de Occident, relateaza Daily Mail . Intr-o declarație postata pe…

- Vineri, Japonia a anuntat sanctiuni suplimentare împotriva Rusiei pentru invazia din Ucraina, masuri care vor viza sectorul financiar si exporturile de componente electronice. „Vom avea un raspuns puternic”, a reactionat ambasadorul Rusiei, Mihail Galuzin, într-o conferinta…

- Joi dimineața, in jur de 4.30 ora Romaniei, Putin a declarat ca a trimis armata in Ucraina: „Este teritoriul nostru istoric”. Focuri de arma și explozii au fost auzite chiar și langa Kiev. Presedintele Vladimir Putin a anuntat joi in zori o operatiune militara in Ucraina, pentru a-i „apara pe separatiștii”…

- O manifestatie masiva anti-razboi are loc, sambata, la Kiev, unde sunt din ce in ce mai mari temerile ca Ucraina va fi invadata de Rusia. La inceputul protestului, s-a intonat imnul Ucrainei, iar un ucrainean a postat pe Twitter imagini cu o coloana imensa de protestatari care defila pe strazile Kievului,…

- Turcia a cerut luni Rusiei sa renunte la pretentiile sale “unilaterale” si sa aiba o abordare mai constructiva pentru a iesi din impasul in care se afla cu puterile occidentale si NATO in privinta Ucrainei, transmite AFP. “Pentru ca o propunere sa fie acceptata, ea trebuie sa fie acceptabila pentru…