Stiri pe aceeasi tema

Medicul echipei germane RB Leipzig, Percy Marshall, sfatuieste fotbalistii sa nu recurga la o dieta complet vegana, dar vede anumite avantaje in cazul jucatorilor mai in varsta, transmite DPA.

Fotbalistul George Puscas a inscris un gol in victoria obtinuta luni, de echipa sa, Genoa, in deplasare, la Bari, scor 2-1. Meciul a contat pentru etapa a 19-a din Serie B, informeaza News.ro.

Fotbalistul echipei Genoa, George Puscas, a inscris un gol in meciul castigat, joi, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, in fata formatiei Sudtirol, in etapa a 16-a a ligii secunde italiene, anunța News.ro.

Specialiștii spun ca printre principalele beneficii ale postului intermitent sunt imbunatațirea sanatații intestinale și pierderea in greutate.

Echipa italiana Lecce a dispus de Sampdoria cu 2-0, anunța news.ro. Intr-o alta partida, Bologna a invins sambata seara, pe teren propriu, formatia Sassuolo, scor 3-0, intr-un meci din etapa a 15-a din Serie A

Echipa italiana Lazio Roma a invins joi, pe teren propriu, formatia Monza, scor 1-0, in ultimul meci al etapei a 14-a din Serie A, anunța news.ro

Echipa italiana Udinese a terminat vineri la egalitate, pe teren propriu, cu formatia Lecce, scor 1-1, in primul meci al etapei a 13-a din Serie A, informeaza news.ro.

Tehnicianul Marcelo Gallardo, aflat pe final de contract cu River Plate, a anuntat intr-o conferinta de presa ca va face "o pauza", astfel ca va parasi clubul, relateaza Le Figaro, potrivit news.ro.