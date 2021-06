Actorul Samuel L. Jackson, actrita Liv Ullmann si scenarista si regizoarea Elaine May vor primi Oscaruri onorifice, a anuntat joi Academia de la Hollywood intr-un comunicat in care a detaliat, de asemenea, ca actorul Danny Glover va primi premiul umanitar Jean Hersholt, pentru apararea justitiei si a drepturilor omului, informeaza EFE.



David Rubin, presedintele institutiei care organizeaza si acorda Oscarurile, s-a declarat entuziasmat ca aceste premii merg in acest an catre patru artisti care au avut ''un impact profund asupra filmului si societatii''.



…