- George de la "Insula iubirii" este in clumea fericirii. In mai putin de doua luni, va deveni taticul unei frumoase fetite. Invitat in platoul emisiunii "Star Matinal", de la Antena Stars, ispita a dezvaluit numele pe care el si iubita, Madalina, l-au ales pentru viitoare lor fiica!

- Ion Ceban a fost invitat sa deschida un eveniment național în Bucuresti Primarul Capitalei Ion Ceban a facut un apel catre oamenii de afaceri din România de a investi în Republica Moldova, iar pâna la sfârșitul iernii va fi organiza un for al oamenilor…

- Se vorbește de mulți ani despre sala polivalenta de 16.000 de locuri care se va construi la Timișoara. Dupa o disputa intre Primaria Timișoara și Consiliul Județean Timiș cu privire la locul in care va fi construita, tranșata in favoarea municipalitații, și cu un guvern favorabil primarului…

- Teo a pornit in turneu cu cel mai nou show de Stand Up Comedy: “Acesta-i stand up?!” Unul dintre cei mai cunoscuți artiști de stand-up comedy din Romania are o experiența remarcabila pe scena, incepand de la cea de club, si pana la spectacole și turnee in țara, maratoane, special-uri de stand up cat…

- Retarus, compania cu sediul central in Munchen, s-a extins in Romania, la Timișoara. Retarus are 340 de angajați in intreaga lume și 15 filiale. Cea de-a 15-a este la Timișoara, una cu 11 angajați, echipa care va crește pe zi ce trece. Practic, dupa mulți ani de colaborare cu un partener…

- Dupa anuntarea exit poll-urilor la ora 21, mai multi liberali au iesit in centrul Timisoarei pentru a sarbatori victoria lui Klaus Iohannis in cursa pentru Cotroceni, informeaza news.ro. Liberalii au iesit in Piata Unirii, apoi au strabatut Piata Libertatii si in final Piata Victoriei, ajungand…

- Legaturile dintre directorul de la Piețe SA Timișoara, Ioan Nasleu, cel cu care Nicolae Robu a fost, anul trecut, in concediu, in SUA, și liderul interlop Lucian Boncu a continuat și dupa momentul in care primarul Timișoarei anunța ca ”Ionuț” i-a promis ca nu mai are contacte cu aceștia. Va reamintim…

- SPANIA - ROMANIA 5-0. Invitat astazi in emisiunea „Stop pe piept” de la Radio Național FM, fostul selecționer Anghel Iordanescu (69 de ani) i-a facut inventarul lui Cosmin Contra, dar a avut reproșuri și pentru cei de la FRF. „Nu trebuie sa punem totul in carca lui Contra. Și-a dorit sa califice echipa,…