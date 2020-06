Stiri pe aceeasi tema

- Asociația pentru Reforma Civica și Democrație l-a omagiat astazi pe marele scriitor Mihai Eminescu. ARCD considera ca Mihai Eminescu (1850-1889) reprezinta intruparea primordiala a geniului romanesc și a trait „clipa cea repede” deasupra lumii și a veacului sau, devenind intr-un final un mit. Eminescu…

- La manifestatiile din Piata, care au debutat in 22 aprilie 1990, au participat intelectuali, studenti, elevi, functionari, dar si personalitati culturale si publice, revendicarile demonstrantilor fiind grupate intr-o declaratie care a fost publicata/citita la 26 aprilie 1990. Una dintre principalele…

- Samuel Caba, președintele Asociației pentru Reforma Civica și Democrație, este indignat de modul in care Aradul este inundat la fiecare ploaie. Mai ales problema pasajului Voinicilor, din cartierul Micalaca, ridica mari semne de intrebare privind eficiența activitații autoritaților locale care ar trebui…

- In mai putin de o luna de la lansarea Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii IMM INVEST ROMANIA si de la deschiderea inscrierilor in aplicatia www.imminest.ro pentru companiile de tip IMM, programul guvernamental a intrat in cea de-a treia faza de implementare. Primele doua etape…

- Un nou grup politic (al 9-lea), compus din 17 actuali și foști membri ai partidului președintelui Macron, Les Republicains En Marche (LREM), a fost anunțat oficial in Adunarea Naționala a Franței. LREM pierde “la mustața”, cel puțin temporar, majoritatea absoluta in camera inferioara a parlamentului…

- Anunț oficial privind reluarea turismului pe litoral. Mai mult de 100 de hoteluri din stațiunile de la Marea Neagra, reprezentand un sfert din capacitatea de cazare a litoralului, s-au deschis sau urmeaza sa se deschida și așteapta turiștii incepand cu 1 iunie, cand se vor deschide și terasele, anunța…

- Site-ul IMM INVEST o sa fie lansat saptamana viitoare si este foarte probabil ca acesta sa fie accesat de cel putin 4 milioane de oameni in prima ora de la lansare, a anuntat pe Facebook ministrul Finantelor, Florin Citu. "Ciolacu vrea Romania in criza! Am fost informat de institutiile abilitate ca…

- Samuel Caba, președinte al Asociației pentru Reforma Civica și Democrație a lansat un apel la rugaciune pentru cadrele medicale. „Respect deosebit pentru toate eroinele și eroii noștri, cadre medicale care lupta și slujesc in linia intai! Va indemn sa ne rugam cu toții pentru ei ca sa fie protejați…