Samsung va muta temporar in Vietnam o parte a productiei de smartphone-uri Samsung Electronics a anuntat vineri ca va muta in Vietnam o parte a productiei de smartphone-uri din Coreea de Sud, dupa ce descoperit un nou caz de coronavirus la un angajat sud-coreean, fortand compania sa inchida fabrica, transmit Yonhap si Reuters.



Samsung are deja in statul asiatic sase fabrici, este cel mai mare investitor strain in Vietnam, iar investitiile sale totalizeaza 17 miliarde de dolari.



Un purtator de cuvant al companiei a precizat ca Samsung a suspendat operatiunile la uzina sa din Gumi, dupa ce un angajat a fost testat pozitiv pentru virus, activitatea urmand… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

