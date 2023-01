Stiri pe aceeasi tema

- Marii producatori de smartphone-uri urmeaza sa lanseze noi modele in anul 2023. Apple, Samsung, Google sau OnePlus iși vor prezenta inovațiile in materie de telefoane inteligente. iPhone 15 este așteptat pe piața in luna septembrie.

- (P) Se apropie Craciunul și toata lumea cauta un cadou. O alternativa buna este sa optați pentru perechi care se completeaza și se pun in valoare reciproc. Acest lucru este posibil, datorita ecosistemului Galaxy de la Samsung.

- Modelele de telefoane care nu vor mai fi compatibile cu platforma de mesagerie WhatsApp:LG: Optimus L3 II Dual, Optimus L5 II, Optimus F5, Optimus L3 II, Optimus L7II, Optimus L5 Dual, Optimus L7 Dual, Optimus F3, Optimus F3Q, Optimus L2 II, Optimus L4 II, Optimus L6, Optimus L6, EnactLG Lucid 2, Optimus…

- Google ne-a ramas datoare in 2022 cu o tableta noua Pixel si cu un prim telefon pliabil Pixel. Primul model exista deja si a fost doar amanat, iar pliabilul nu a primit decat scapari pana acum. Cea mai noua este cea sub forma de randari, pe care le vedeti mai jos. Daca OPPO a riscat si a incercat sa…

- Samsung anunța ca numarul de smartphone-uri Galaxy Z Fold și Galaxy Z Flip vandute catre companii s-a dublat de la an la an. In perioada ianuarie octombrie 2022, numarul de smartphone-uri pliabile Samsung achiziționate de catre companii a crescut cu 105% fața de aceeași perioada din 2022.

- Dupa o lunga serie de teasere, leak-uri si zvonuri, azi aflam cand va lansa vivo seria de telefoane X90. Initial trebuia ca vivo X90, X90 Pro si X90 Pro Plus sa vina in decembrie, dar acest debut a fost mutat acum pe 22 noiembrie. Pentru inceput ele vor vedea lumina zilei in China. Zvonurile afirma…

- Telefoanele sunt printre vedetele reducerilor de Black Friday in fiecare an. Pentru cei care doresc sa iși cumpere un telefon ieftin de Black Friday 2022, va prezentam cele mai bune modele care costa sub 1.000 de lei.Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce inseamna ca daca…

- Huawei a anuntat al doilea smartphone pliabil al companiei, numit Pocket S. Acesta pastreaza, in mare, designul lui P50 Pocket, cu tot cu ecranul extern circular. Pocket S are un ecran principal de 6,9 inch, cu 2790 x 1188 pixeli rezolutie si 120Hz rata de improspatare. Ecranul extern are 1,04 inch…