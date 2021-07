Samsung The Wall, lansat oficial la nivel mondial Samsung a lansat display-ul sau modular The Wall la nivel global (Modelul 2021: IWA). Cu noua tehnologie de procesare AI, rate de cadre imbunatațite de 120Hz și opțiuni noi de instalare, noua versiune The Wall din acest an reinventeaza tehnologia de afișare, oferindu-le companiilor o flexibilitate mai mare pentru prezentarea de conținut. Un nou procesor Micro AI analizeaza și optimizeaza fiecare cadru al videoclipului pentru a oferi cea mai buna calitate a imaginii. Prin utilizarea a pana la 16 modele diferite de rețea neuronala, fiecare instruit in tehnologia de upscaling AI și deep learning,… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

