Stiri pe aceeasi tema

- Social Weekend cu cifre “ciudate” pentru Teleorman / Vineri – 91 de cazuri COVID, sambata – 1 caz, duminica – 101 noiembrie 15, 2021 10:33 Cifrele date publicitații de Grupul de Comunicare Strategica pentru zilele de weekend in ceea ce privește cazurile nou confirmate de infectare cu noul coronavirus…

- Trimestrul trecut Samsung a ramas lider de piața în Europa, cu o cota de peste 30%, iar pe locul doi a fost Xiaomi cu 24% și pe trei este Apple, cu 22%, arata datele Counterpoint pentru trimestrul al treilea. Marcile Huawei și Honor au avut scaderi dramatice din cauza sancțiunilor și opt marci…

- Dupa evenimentul Life Unstoppable: ”Casa surprizelor” am discutat online cu Benjamin Braun, Chief Marketing Officer Samsung Europa, despre noua forma de prezentare, produsele si vanzarile companiei in Romania si Europa.

- Piața mondiala a smartphone-urilor a scazut trimestrul trecut cu 6,7%, spre 331 milioane de unitați și, deși era așteptat un ușor declin, scaderea a fost mai mare din cauza crizei de componente și din cauza restricțiilor care au afectat producția în Asia. Daca în trimestrul al treilea din…

- Un studiu realizat de cercetatorii din Oxford arata ca pandemia a provocat cea mai mare scadere a speranței de viața din vestul Europei, de la cel de-al Doilea Razboi Mondial. Conform studiului citat de The Guardian, cele mai mari scaderi ale speranței de viața s-au inregistrat in randul barbaților…

- Pandemia de COVID-19 a distrus progresele in ceea ce priveste speranta de viata, conform unui studiu realizat de Centrul Leverhulme pentru Stiinte Demografice din Oxford. Cele mai mari scaderi ale sperantei de viata s-au inregistrat in randul barbatilor din SUA, cu un declin de 2,2 ani fata de nivelul…

- Pana astazi, 26 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.194.106 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 821 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.098.154 de pacienți au fost…

- Pandemia de COVID-19 a fost insotita de o scadere semnificativa a indicilor de natalitate in tarile dezvoltate, precum Italia, Spania sau Portugalia. Aceasta este principala concluzie a unui studiu realizat de Universitatea Bocconi din Italia si publicat de revista Proceedings of the National Academy…