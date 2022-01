Samsung şi-a prezentat primul smartphone din 2022 Galaxy S21 FE are multe dintre dotarile flagship-urilor de anul trecut si incearca sa atraga utilizatorii cu un pret mai mic decat cel la care a fost lansata seria Galaxy S21. Noul smartphone are un ecran OLED de 6,4 inch, chiar mai mare decat cel de la S21. Acesta vine cu o rezolutie 1080p si cu o rata de improspatare de 120Hz. Cu exceptia Statelor Unite, unde va fi vandut cu Snapdragon 888, in restul lumii smartphone-ul va fi livrat cu un chipset Exynos, dezvoltat intern de producatorul coreean. Sistemul foto este compus din trei camere. Camera principala si cea ultrawide au 12MP, in vreme ce… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

