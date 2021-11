Samsung s-a lansat si in lumea modei. Au cam fost nevoiti sa faca asta. Perechea de jeans Z Flip Pocket Denim, realizata in parteneriat cu Dr Denim, vine cu un buzunar exterior de dimensiuni mici, in care Galaxy Z Flip3 incape perfect. De altfel, partea de sus ramane afara, pentru a fi ușor de apucat. […] The post Samsung s-a lansat si in moda, numai ca sa ai unde sa pui telefoanele Galaxy Z Flip3 și Z Fold 3 (VIDEO) first appeared on Ziarul National .