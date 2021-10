Samsung prezintă standul său virtual în cadrul Bucharest Gaming Week: sesiuni interactive de gaming, marea finală PUBG Samsung Romania este partener principal in cadrul celei de-a cincea ediții a Bucharest Gaming Week (25-31 octombrie). Conținutul pregatit de Samsung in cadrul BGW face parte din programul #PlayOnwithSamsung. Evenimentul se desfașoara in mediul online, iar accesul pe platforma Bucharest Gaming Week pentru publicul larg este gratuit. In weekendul 30-31 octombrie, Samsung a pregatit o serie de ”hacks” pentru pasionații de gaming și nu numai – de la demonstrații de gaming intre jucatori profesioniști, dar și alaturi de creatori de conținut care descopera pentru prima oara lumea gaming-ului, pana la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

