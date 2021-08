Samsung pompează sute de miliarde de dolari pentru epoca post-pandemică Grupul Samsung va investi 240 de miliarde de woni (206 miliarde de dolari) in urmatorii trei ani pentru a-și extinde amprenta in biofarmaceutice, inteligența artificiala, semiconductori și robotica in perioada post-pandemica. Gigantul tehnologic din Coreea de Sud susține ca investițiile pana in 2024 sunt menite sa-i consolideze poziția globala in industrii cheie, cum ar fi […] The post Samsung pompeaza sute de miliarde de dolari pentru epoca post-pandemica first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

